نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي إسرائيلي على سواحل البحر الميت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان مساء الخميس عن استهداف هدف حيوي إسرائيلي على سواحل البحر الميت.

وقالت في البيان "نصرة لأهلنا في غزّة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا حيويا للكيان على سواحل البحر الميت".

وشددت في بيانها "على أن المقاومة الإسلامية مستمرة في دك المعاقل الإسرائيلية".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت سابقا استهداف قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية، حيث أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف الهجمات.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.