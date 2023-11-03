نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام لبناني: قتلى جراء قصف إسرائيلي في وادي السلوقي جنوب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام لبنانية مساء الخميس، إن 3 أشخاص قتلوا جراء القصف الإسرائيلي في وادي السلوقي جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام " بأن 4 أشخاص قتلوا جراء القصف على وادي السلوقي، وإصابة شخص نقل إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالته خطرة.

يذكر أنه في سياق التصعيد المستمر في الجنوب بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، أعلن الحزب استهداف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا بواسطة مسيرتين انقضاضيّتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وإصابة أهدافهما بدقة عالية.

كما أعلن مهاجمة تسعة عشر موقعا في وقت واحد ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية والأسلحة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع لـ "حزب الله".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.