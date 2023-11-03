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أحمد جودة - القاهرة - استشهد محمد أبو حطب و11 فرد من أسرته، مراسل تلفزيون فلسطين، بعد تعرضهم لواقعة مأساوية، حيث تعرض منزلهم في خان يونس جنوب قطاع غزة لقصف من قِبَل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهادهم جميعًا.

عاجل - استشهاد الصحفي محمد أبو حطب وأسرته إثر قصف منزله في خان يونس

استشهاد الصحفي محمد أبو حطب وأسرته إثر قصف منزله في خان يونس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن محمد أبو حطب، وزوجته وابنه وأخيه، من بين ضحايا هذا القصف الذي استهدف منزلهم في خان يونس.

وكان الشهيد محمد أبو حطب يقوم بتغطية الأحداث اليومية أمام مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يروي قصصًا عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

و قدم آخر تقرير له من أمام المستشفى قبل ساعة فقط من وقوع هذه المأساة التي أودت بحياته، وتعد هذه الواقعة مجرد مثال آخر على العنف والدمار الذي يعانيه الشعب الفلسطيني في ظل الصراع الطويل مع إسرائيل.

نقابة الصحافيين في فلسطين تعلن ارتفاع عدد الشهداء

أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، في وقت سابق، ارتفاع عدد الصحافيين والإعلاميين الذين سقطوا جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 38.

وقالت النقابة في بيان: "منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 25 صحفيًا فلسطينيًا و13 من العاملين في قطاع الإعلام، نتيجة قصف جيش الاحتلال".

أوضاع الصحفيين في غزة

استشهاد الصحفي محمد أبو حطب وأسرته إثر قصف منزله في خان يونس

لم يكن الصحفي محمد أبو حطب، وحده الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي، فقبل أيام استشهد أفراد من أسرة الصحفي وائل الدحدوح.

وفقد الصحفي الفلسطيني هاني المغاري، مراسل قناة "الأقصى"، 20 فردًا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

كما قتل 12 فردا من عائلة مصور قناة RT، خالد الدرة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بينهم شقيق له وأختان اثنتان.