نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" ينعى أحد عناصره من بلدة ميس الجبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى "حزب الله" اللبناني يوم الخميس، أحد عناصره من بلدة ميس الجبل، الذي قتل أثناء الاشتباكات مع الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هشام محمد إسماعيل حمزة، من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا وقالت وسائل إعلام لبنانية مساء الخميس، إن 3 أشخاص قتلوا جراء القصف الإسرائيلي في وادي السلوقي جنوب لبنان.

كما أعلن "حزب الله" استهداف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا بواسطة مسيرتين انقضاضيّتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وإصابة أهدافهما بدقة عالية. ومهاجمة تسعة عشر موقعا في وقت واحد ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية والأسلحة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.