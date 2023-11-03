نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن وجود حل لمشكلة أنفاق حركة حماس تحت الأرض في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن لدى الجيش الإسرائيلي حلولا "فريدة" لمشكلة أنفاق حركة حماس بقطاع غزة، بما في ذلك تدميرها بالكامل، مؤكدا أن لدى الجيش القدرة على ذلك.

وقال الوزير غالانت في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "إن قوات الدفاع الإسرائيلية لديها القدرة على الوصول إلى جميع أنفاق حماس تحت الأرض في غزة وتدميرها".

ولفت الوزير إلى أن القوات الإسرائيلية تخوض "معارك ضارية" داخل القطاع، إلّا أن إسرائيل تتمتع "بميزة واضحة" على حد تعبيره.

ويوم أمس، كشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من جنود إسرائيليين أفراد لواء جفعاتي، خلال مواجهات في قطاع غزة.

وقالت القناة إن أحد مقاتلي حركة "حماس" باغت الجنود الإسرائيليين وخرج من فوهة نفق، مطلقا قذيفة "أر بي جي" على ناقلة الجند من طراز (نمر) التي كانوا يستقلونها في غزة، خلال الاشتباكات التي وقعت شمال القطاع أمس.

ويوم أمس أيضا، صرّح السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي بأن الجيش الإسرائيلي يقاتل "حماس" في الأنفاق بمنطقة جباليا.