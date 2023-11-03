العالم اليوم - إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة الحرير العسكرية شمال العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 12:28 صباحاً - قال مصدران أمنيان إن طائرة مسيرة مسلحة أُسقطت فوق قاعدة الحرير العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في شمال العراق.

وقال المصدران إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم الذي تم إحباطه قد تسبب في أية أضرار أو خسائر بشرية لقاعدة الحرير العسكرية.

وكان قد أفاد مراسلنا في بغداد باستهداف الفصائل العراقية لقاعدة الشدادي جنوبي الحسكة السورية.