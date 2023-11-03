العالم اليوم - النواب الأميركي يمرر مشروع قانون لتقديم مساعدات لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 01:30 صباحاً - وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك رغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتا مقابل 196 صوتا، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

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