العالم اليوم - مقتل فلسطينيَيْن في حملة مداهمات إسرائيلية بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 04:22 صباحاً - قُتل فلسطينيان خلال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مع استمرار المواجهات هناك تزامنا مع الحرب في غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي "يقوم حاليا بأنشطة لمكافحة الإرهاب في المنطقة"- وفقا لتعبيره.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وإصابة خمسة بجروح، فيما قتل إسرائيلي عندما أطلق فلسطينيون النار على سيارته في شمال الضفة، وفق مصادر طبية وعسكرية إسرائيلية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية تتخللها مواجهات مع شبان غالبا ما توقع قتلى.

وارتفع عدد الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين إلى نحو 132 فلسطينيا.

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس، قال نادي الأسير الفلسطيني إن أجهزة الأمن الإسرائيلية "اعتقلت نحو 1900 فلسطيني في الضفة الغربية، وغالبية المعتقلين من حركة حماس، ومن بينهم وزراء ونواب سابقون، حيث تم تحويل غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري".