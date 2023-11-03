نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البنتاجون": ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "لا نؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل".

وتابعت: "ندعم هدنا إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول وكذلك لخروج المحتجزين".