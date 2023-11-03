العالم اليوم - أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 06:24 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات الجمعة المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثان على التوالي من الخسائر مع ترك البنك المركزي الأميركي الباب مفتوحا أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل فضلا عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 86.99 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 82.67 دولار للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس. ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضا 3.5 بالمئة.

ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحماس في غزة.

وعلى جانب الإمدادات، يتوقع محللون أن تؤكد السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم مجددا تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.

ومن المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأميركية في وقت لاحق من اليوم، وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.