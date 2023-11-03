العالم اليوم - 3.2 مليار دولار أرباح "ألفا ظبي القابضة" في 9 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 07:22 صباحاً - أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة نتائجها المالية حتى 30 سبتمبر 2023، إذ سجلت الشركة صافي أرباح بلغت 11.6 مليار درهم (حوالي 3.16 مليار دولار)، بنسبة زيادة وصلت إلى 29 بالمئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع 9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام 2022.

وعزت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، هذا النمو إلى مجموعة من العوامل بما فيها التوسع العضوي المطرد وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتعزيز عائدات المساهمين. كذلك حققت "ألفا ظبي" قفزة في الإيرادات مسجلةً 32.4 مليار درهم، بزيادة كبيرة قدرها 22 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي (26.6 مليار درهم)، بحسب بيان للشركة.

وأرجع المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة هذا الإنجاز الذي تحقق إلى التعاون بين شركات "محفظتنا التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة، ويجسد التزامنا الثابت بالعمل وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية".. وقال : لقد ساعدنا هذا التعاون والتآزر على إطلاق الإمكانات الحقيقية لاستثماراتنا وتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا.

وأضاف: " سنمضي قدماً خلال الفترة المتبقية من العام للبناء على الزخم الكبير الذي حققناه، وتسجيل نمو استراتيجي مطرد في أعمالنا، مع اغتنام الفرص الاستثمارية المجدية لإثراء محفظة أعمالنا من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، ونهدف من خلال ذلك إلى تحقيق هدفنا الشامل المتمثل بتعزيز حضورنا في مشهد الاستثمار العالمي."

في غضون ذلك، واصلت المجموعة تطوير محفظتها الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعي الضيافة والطاقة، إضافة إلى إطلاقها منصة "كلايمت كابيتال"، واستثمارها في مشاريع مالية عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك المشروع المشترك الذي أطلقته "ألفا ويف فينشرز" بالتعاون مع "شركة مبادلة للاستثمار" للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان.

يذكر أن إجمالي قيمة أصول مجموعة ألفا ظبي القابضة يبلغ 133.6 مليار درهم (حوالي 36.4 مليار دولار) مع وضع نقدي وصل إلى 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار) حتى 30 سبتمبر 2023، وذلك بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت منذ العام 2022، والأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال هذه الفترة.