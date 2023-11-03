العالم اليوم - وسائل إعلام.. الأسد يوافق على إرسال نظام صاروخي لحزب الله

انتم الان تتابعون خبر وسائل إعلام.. الأسد يوافق على إرسال نظام صاروخي لحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 08:24 صباحاً - وافق الرئيس السوري بشار الأسد على إرسال نظام صاروخي لحزب الله اللبناني بمساعدة من جماعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

فقد نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية، تفيد بأن الرئيس بشار الأسد وافق على تزويد "حزب الله" اللبناني بنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس آي 22".

وأضافت المصادر أنه تم تكليف مجموعة فاغنر بتسليم النظام الصاروخي لحزب الله، وليس من الواضح ما إذا كان قد تم تسليمه بالفعل أو توقيت تسليمه.

ويأتي احتمال حصول "حزب الله" على هذا النظام وسط ترقّب لإمكانية فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من لبنان.

وكان حزب الله قد شن تسعة عشر هجوما بشكل متزامن على مواقعَ إسرائيلية على طول الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، أعلنت حركة حماس في لبنان أنها قصفت بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل باثني عشر صاروخا.

وأكدت وسائلُ إعلام إسرائيلية إصابة شخصين جراء القصف في البلدة.

وبُثت لقطاتٌ في كريات شمونة لنيران التهمت عدةَ سيارات ومبنى نتيجة سقوط صاروخ.