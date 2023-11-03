نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استشهاد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها عن استشهاد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا.

وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في القطاع بأن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية "عملوا على نقل الشهداء والإصابات جراء القصف الإسرائيلي لمنازل عائلة أبو سمعان في منطقة عسقولة بمحافظة غزة".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 9061 شهيدا، وأكثر من 32 ألف جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 338 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 242 إسرائيليا.