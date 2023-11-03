العالم اليوم - مايكروسوفت تؤكد أهمية "AI" لدعم التنمية الاقتصادية بالإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، إن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا جذريًا في مستوى إنتاجية الأفراد ويعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك دولة الإمارات، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتذليل العقبات وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة ال

جاء ذلك خلال زيارة له إلى أبوظبي، للاطلاع على أحدث المستجدات التي تشهدها ابتكارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في تمكين جميع المؤسسات عبر مختلف القطاعات في الإمارات.

وكشف "ناديلا" عن توفر خدمة "Azure OpenAI" خلال الشهر الجاري عبر مراكز مايكروسوفت السحابية في الإمارات. وسوف تتيح هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات ونماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة، بما في ذلك " GPT-4" و "Codex" و "DALL-E 2"، والتي يمكن استخدامها لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة، والمساعدين الافتراضيين، وإعداد التعليمات البرمجية"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ووفقًا لتقرير شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، من المتوقع أن تصل قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار التقرير أن الإمارات تستعد لاحتضان أكبر نسبة مئوية من تقنيات الذكاء الاصطناعي في اقتصادها مقارنة بأي دولة أخرى في المنطقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 14 بالمئة بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت بدأت عملياتها في الإمارات منذ أكثر من 30 عامًا، ولا تزال تواصل تعزيز تواجدها بفعالية، خاصة بعد استثمارها الكبير بجلب أولى مراكزها السحابية في منطقة الشرق الأوسط على أراضي دولة الإمارات لتكون موقعًا لها في المنطقة.