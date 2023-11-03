العالم اليوم - "ميرسك" الدنماركية ستلغي 3500 وظيفة مع تراجع حاد في الأرباح

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 11:28 صباحاً - قالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك، الجمعة، إنه ستلغي 3500 وظيفة مع انخفاض صافي الربح والإيرادات في الربع الثالث بسبب الهبوط الحاد في أسعار الشحن.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الفصلية تراجعا في صافي الربح إلى 521 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر مقابل 8.9 مليار دولار قبل عام، أي ما يعادل انخفاضا نسبته 94 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي فينسنت كليرك: "تواجه صناعتنا وضعًا طبيعيًا جديدًا مع انخفاض الطلب والأسعار التي عادت إلى مستوياتها التاريخية والضغوط التضخمية على قاعدة التكاليف لدينا".

كانت ميرسك قد بدأت بالفعل في خفض مصاريفها، حيث قلصت عدد الموظفين من 110 آلاف في بداية عام 2023 "إلى حوالي 103500 اليوم".

وقالت الشركة: "تعزز ميرسك هذه الإجراءات وتقدم اليوم خططًا لخفض القوة العاملة بشكل أكبر بمقدار 3500 وظيفة، سيتم تنفيذ ما يصل إلى 2500 منها في الأشهر المقبلة ويمتد الباقي إلى عام 2024".

وأضافت "سيؤدي ذلك إلى تقليل القوة العاملة العالمية للشركة إلى أقل من 100 ألف وظيفة".

وانخفضت إيرادات الفترة إلى 12.1 مليار دولار، مقارنة بـ 22.8 مليار دولار قبل عام، خاصة في أعمال الشحن البحري.

وقالت الشركة في تقرير أرباحها الفصلية: "وصلت نتائج الشحن البحري إلى نقطة التعادل بسبب استمرار ظروف السوق الصعبة التي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الشحن، مقارنة بالأسعار المرتفعة بشكل غير طبيعي في عام 2022".