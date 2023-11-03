نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تعترف بعدم قدرتها على مواصلة القتال إذا توقف الغرب عن دعمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية العقيد غينادي كوفالينكو، إن أوكرانيا لن تتمكن من مواصلة الأعمال القتالية إذا توقفت الدول الغربية عن دعم نظام كييف.

ونقل ديفيد إغناتس من صحيفة "واشنطن بوست"، عن المتحدث الأوكراني قوله: "إذا توقفتم عن دعمنا، فعليكم نسيان أمر أوكرانيا. الأمر في غاية البساطة".

وذكر أن شركاء نظام كييف حولوا اهتمامهم إلى النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وشدد على أن الخلافات السياسية داخل الولايات المتحدة قد تصبح عقبة أمام استمرار الدعم لأوكرانيا.

وأشار الصحفي إلى أن المرحلة الحالية من الأعمال القتالية "مرهقة" لأوكرانيا.

لقد اعترف المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة، بأن كييف لا تستطيع تغطية نفقاتها العسكرية بمفردها.

ومؤخرا، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على ميزانية العام الحالي، ونتيجة لذلك ارتفع العجز من المبلغ المخطط له وهو 38 مليار دولار إلى 54.75 مليار دولار.

وفي أكتوبر الماضي، ذكرت وزارة المالية الأوكرانية، أنه منذ بداية هذا العام، تلقى نظام كييف 33.8 مليار دولار من الغرب على شكل منح وقروض.