نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية تواصل اشتباكاتها مع القوات الإسرائيلية المتوغلة بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

فقد أعلنت كتائب القسام أنها باغتت اليوم الجمعة قوة إسرائيلية شمال غربي بيت لاهيا وقتلت 4 جنود إسرائيليين.

وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر".

وأشارت إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بأربع قذائف "الياسين 105".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلنت القسام استهداف 3 آليات إسرائيلية في محور شمال غربي غزة بقذائف "الياسين 105".

وأعلنت كتائب القسام أنها دكت تحشيدات الآليات المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مشيرة إلى أنها استهدفت جرافة وناقلة جند بقذيقة RPG وقذيفة الياسين 105 في محور شمال غربي مدينة غزة ليلة أمس.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أن وحدات النخبة لديها الموجودة عند محاور (شرق خانيونس، شمال غرب غزة، شرق جباليا) اشتبكت ليل وفجر اليوم من مسافات قريبة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة باستخدام الأسلحة المناسبة، حيث جرت عمليتي استهداف للآليات بالعبوات، وقتالا ضاريا بالرصاص.

وأكدت سرايا القدس وقوع إصابات محققة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقرابة ظهر اليوم الجمعة، أعلنت كتائب القسام أنها قنصت جنديا إسرائيليا شمال بيت حانون، كما استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس قذائف "TBG" واشتعال النيران في المبنى.