نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الزيادة.. ما هي أسعار البنزين في مصر وهل زاد السولار أيضا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأسعار تغيرت اليوم فيما يتعلق بأسعار البنزين، حيث أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة في أسعار البنزين بجميع أنواعه.

هذا الارتفاع جاء ضمن المراجعة الربع سنوية المعتادة لأسعار الوقود، وقد بدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر.

طارق الملا وأسعار البنزين في مصر

تم إصدار قرار جديد بشأن أسعار البنزين بواسطة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. وفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية في عدد رقم 244 يوم الخميس 2 نوفمبر، فإنه تم تحديد الأسعار على النحو التالي:

سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتين للمستهلك بسعر 1000 قرش.

سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

بالتالي، بعد هذا القرار الجديد، يصبحت أسعار البنزين كالتالي:

بنزين 80: سعر اللتر 10 جنيهات.

بنزين 92: سعر اللتر 11 جنيهًا ونصف.

بنزين 95: سعر اللتر 12 جنيهًا ونصف.

ما هي أسعار السولار الجديدة؟

الأسعار الجديدة للسولار لم تشهد زيادة، حيث أبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو. تم زيادة أسعار البنزين فقط ولم يتم رفع أسعار السولار، وذلك حرصًا على محدودي الدخل بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.