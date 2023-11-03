نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يحدث عدد قتلاه والمحتجزين لدى "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحديثا لعدد قتلاه والمحتجزين الموجودين لدى "حماس" في قطاع غزة، مبينا أن العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخباراتية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أن "عدد المختطفين لدى حماس انخفض إلى 241"، مبينا أن "العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخبارية التي نتلقاها، وقد تتغير أكثر في المستقبل".

وأوضح "أننا نبحث في هذه المعلومات وسنعود ونفعلها مرة أخرى"، مشددا على أن "إعادة المختطفين وتقديم أي معلومات استخباراتية عنهم هو جهد كبير بالنسبة لنا".

وأضاف: "سمح بإعلان مقتل إيتاي سعدون، قائد دبابة في الكتيبة 52 التابع للواء 401 خلال المعارك في غزة"، مبينا أن عدد قتلى الجيش ارتفع إلى 339