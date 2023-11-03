العالم اليوم - الكرملين ينفي أن فاغنر تعتزم تزويد حزب الله بمنظومة دفاع جوي

انتم الان تتابعون خبر الكرملين ينفي أن فاغنر تعتزم تزويد حزب الله بمنظومة دفاع جوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - نفى الكرملين، اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمعدات دفاع جوي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن فاغنر "بحكم الأمر الواقع" غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على إرسال نظام صاروخي إلى حزب الله اللبناني بمساعدة من قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

فقد نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية، تفيد بأن الرئيس بشار الأسد وافق على تزويد "حزب الله" اللبناني بنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس آي 22".

وأضافت المصادر أنه تم تكليف مجموعة فاغنر بتسليم النظام الصاروخي لحزب الله، وليس من الواضح ما إذا كان قد تم تسليمه بالفعل أو توقيت تسليمه.