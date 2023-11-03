الاحتلال يعتقل 55 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 55 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، 55 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفيان وأسرى سابقون، مع استمرار حملات الاعتقال والهجمة الانتقامية الممنهجة بحق الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وأريحا، والقدس رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين.

ففي رام الله، اعتقلت قوات خاصة من جيش العدو القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل من مدينة البيرة، واعتدت عليه بالضرب.

وفي جنين، اعتقلت قوات العدو الأشقاء: حسام وهمام وعلام وعصام ذياب بعد مداهمة منازلهم في كفر راعي جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في محاولة لاعتقال شقيقهم المحرر والمطارد بلال ذياب، علما أن الاحتلال اعتقل زوجته واثنين من أشقائه مسبقا للضغط عليه لتسليم نفسه.

وارتفعت بذلك حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 1985 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

من جانب آخر، أدى حوالي 5500 مواطن مقدسي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات العدو الصهيوني المشددة، عند مداخل البدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن قوات العدو منعت المصلين من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة.

وأد المواطنون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز المجاور، وقمعهم العدو بالرصاص الغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.

وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مواطن.

وفي سياق متصل، قمعت قوات العدو الصهيوني المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع ولاحقت المصلين، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، إثر قمع قوات العدو للمصلين الذين حاولوا الوصول إلى أحد مساجد قرية حوسان غرب بيت لحم لأداء صلاة الجمعة.