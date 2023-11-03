28 طنا.. طائرة مساعدات روسية ثانية لسكان غزة تصل إلى مطار العريش

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أحمد جودة - القاهرة - أرسلت روسيا الاتحادية طائرتان من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مطار العريش.

وقامت الطائرتان التابعتان لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم 28 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة بواسطة الهلال الأحمر المصري.

وتم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقامت الطائرتان من طراز "ايل-٧٦" بالرحلة من مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو إلى مطار مدينة العريش المصرية.

وحملت الطائرتان على متنهما الأدوية بمختلف أنواعها؛ والأدوية لوقف النزيف (الرقوء)؛ والضمادات الطبية.

يذكر أنه فى أكتوبر الماضي قد قامت وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 27 طنا من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة، وذلك تحت شعار "روسيا وفلسطين وغزة مع بعض أقوى".