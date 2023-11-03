نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد لقاءه بـ "بلينكن".. نتنياهو يُصدر تصريحات مستفزة بشأن قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد لقائه بـ" بلينكن"، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، مع تحذيرات من توقف المستشفيات ومنظمة "الأونروا" عن العمل بسبب نقص إمدادات الوقود.

وجاء هذا الإعلان بعد لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكد بلينكن أيضًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشدد على جهود الولايات المتحدة لإعادة المختطفين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة بأمان. كما أشار إلى أهمية حماية المدنيين المحاصرين في غزة خلال القتال.

في بداية الاجتماع، قدم نتنياهو مقاطع فيديو تصور ما وصفه بـ "الفظائع والمذبحة" التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر.