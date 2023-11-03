نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدف الطيران الإسرائيلي محيط مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة بالتزامن مع تعرض محيطه للاستهداف بقنابل دخانية، في الوقت الذي توقف فيه المولد الرئيسي للمستشفى عن العمل، حسب مراسل RT.

وكان الناطق باسم الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، قد أعلن مؤخرا أن المستشفى الإندونيسي لجأ للعمل بخطة استثنائية حاليا عبر تشغيل المولد الثانوي، ما تسبب بتوقف الأنظمة الكهروميكانيكية عن العمل في جميع أقسام المستشفى بما في ذلك أنظمة التهوية.

وأدى ذلك أيضا إلى توقف محطة الأوكسجين الوحيدة في المستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت واستعمال الإنارة بالكشافات اليدوية، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى.

وفي وقت سابق أيضا من مساء اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف محيط مستشفى القدس في حل تل الهوا غرب قطاع غزة.