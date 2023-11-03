نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائلات أسرى ومحتجزي إسرائيل لدى "حماس" ينصبون خيم احتجاج أمام وزارة الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ممثلي عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" أقاموا خيم احتجاج أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن تلك العائلات قرروا البقاء في تلك الخيام التي نصبوها إلى أن يتم الإفراج عن ذويهم من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال حمد في حديث لمراسل شبكة NBC إن شروط "حماس" هي إطلاق كل سجين فلسطيني في إسرائيلي مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا، وأكد أن الضحايا المدنيين في 7 أكتوبر كانوا نتيجة لـ "تعقيدات غير متوقعة على الأرض".

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت أن إسرائيل تحتجز 5000 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلا، وقالت إن نحو 1100 من هؤلاء اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة.