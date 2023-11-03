واشنطن: لا نريد تحول النزاع إلى حرب بين إسرائيل ولبنان تكون أكثر دموية مما جرى 2006

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة أنه على حزب الله اللبناني ألا يستغل الحرب بين إسرائيل وحماس، بعدما أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد تل أبيب "مفتوحة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم"

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد أو إلى توسيع رقعة النزاع" المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس".

أعلنت الولايات المتحدة أنه على "حزب الله" اللبناني ألا "يستغل" الحرب بين إسرائيل و"حماس" بعدما أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد تل أبيب "مفتوحة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

وتابع: "قد يتحول الأمر إلى حرب بين إسرائيل ولبنان تكون أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان".

وأضاف: "التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".

وأكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب مساء اليوم الجمعة أن الأمريكيين يستطيعون إيقاف الحرب على غزة لأنها حربهم.

وأضاف: "أنتم أيها الأمريكيون تعلمون أنه في حال بدأت المعركة في المنطقة فإنكم ستدفعون الثمن في مصالحكم وجنودكم وأساطيلكم". وشدد على "أن من يريد منع حرب إقليمية يجب أن يسارع لوقف العدوان على غزة".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا وأكثر من 23516 ألف جريح.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.