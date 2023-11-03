نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | مدير مجمع الشفاء الطبي: ما حدث من استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل | مدير مجمع الشفاء الطبي: طواقم طبية ومسعفون استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع

عاجل | مدير مجمع الشفاء الطبي: ما حدث من استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى..قال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشقاء الطبي في قطاع غزة، أن عملية القصف التي استهدفت مجمع الشفاء الطبي جريمة متكاملة الأركان، نظرًا لأن هذا المجمع يعد من أكبر المؤسسات الصحية في القطاع، ويتواجد في كل سنتيمتر من القطاع عدد لا حصر له من النازحين.

وتابع مدير مجمع الشقاء الطبي تصريحاته قائلًا: "قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر، وما حدث أدي إلى استشهاد عشرات الجرحى والمصابين..طواقم طبية ومسعفون استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع".

عاجل | مدير مجمع الشفاء الطبي: ما حدث من استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي في حديثه عن الاستهدافات التي حدثت اليوم ضد الكوادر الصحية قائلا ً: "طائرات الاحتلال استهدفت قافلة الإسعافات التي تنقل الجرحى في ثلاث مناطق في مدينة غزة".

استهداف مجمع الشفاء الطبي في غزة



وقام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بوابة مجمع الشفاء في قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات إجلاء الجرحى والمصابين من المستشفى إلى جنوب القطاع، وذلك لنقهم إلى مصر عبر معبر رفح من أجل تلقي الإسعافات اللازمة، ولكن سرعان ما قام به الاحتلال الإسرائيلي بقصف سيارة الإسعاف.







وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتقاء عدد من المواطنين جراء قصف بوابة مستشفى الشفاء الطبي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن عدد الضحايا أثر استهداف مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.



مجمع الشفاء الطبي في غزة

ويعتبر مجمع الشفاء الطبي هو أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، والتي أنشئ مستشفى الشفاء في العام 1946، ويتكون مجمع الشفاء من عدة أبني

يقع مجمع الشفاء الطبي في الجهة الغربية لمدينة غزة، ويضم المستشفى أربعة أقسام داخلية رئيسة وهي قسم الباطني نساء ورجال، قسم للجراحة العامة، قسم الولادة، قسم الأطفال والحضانة، قسم الطوارئ، إضافة لوحدة العناية المركزة، المستشفى مجهز بثلاث غرف للعمليات وإضافة للجراحة العامة يوجد جراحة عظام ومسالك بولية وأتف وأذن وحنجرة.