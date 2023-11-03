نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بحماية مستشفيات غزة من القصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشد العبارات "المجازر البشعة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة وخلفت "عشرات من الشهداء والمصابين والجرحى".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها: "ندين بأشد العبارات المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة والتي خلفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى، هذا بالإضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين".

واعتبرت الوزارة ما جرى بأنه "من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان".

وتابعت الوزارة: "لطالما حذّرت الوزارة من مثل هذه الجرائم والمخاطر المترتبة على استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها بما يعنيه ذلك من حرمان حتى المرضى الفلسطينيين من فرصة العلاج".

وأردف البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتمادي قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات وارتكاب المزيد من المجازر بحقها بحجج وذرائع واهية لتبرير استهدافها للمستشفيات خاصّة التي لا زالت تعمل في شمال في قطاع غزة".

واعتبرت الوزارة ما جرى بأنه "من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان".

وتابعت الوزارة: "لطالما حذّرت الوزارة من مثل هذه الجرائم والمخاطر المترتبة على استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها بما يعنيه ذلك من حرمان حتى المرضى الفلسطينيين من فرصة العلاج".

وأردف البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتمادي قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات وارتكاب المزيد من المجازر بحقها بحجج وذرائع واهية لتبرير استهدافها للمستشفيات خاصّة التي لا زالت تعمل في شمال في قطاع غزة".