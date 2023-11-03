نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن استهداف خلية مسلحة قرب نفق تحت الأرض في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات البرية قامت بالتنسيق مع القوات الجوية لاستهداف خلية مسلحة بالقرب من نفق تحت الأرض في قطاع غزة.

وأضاف الجيش في بيانه: "جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي حددوا خلية إرهابية خرجت من فتحة نفق وأرسلوا طائرة لضرب الخلية الإرهابية وتدميرها".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سباق أن حركة "حماس" لديها ما بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلو مترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن "حماس" أمضت سنوات في بناء عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت قطاع غزة، وجمعت مخازن لكل ما هو ضروري لقتال طويل الأمد.

ودخلت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا وأكثر من 23500 جريح.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.