العالم اليوم - اجتماع عربي أميركي في الأردن لبحث جهود وقف الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - اعلنت وزارة الخارجية الاردنية في بيان، الجمعة، أن وزراء خارجية كل من الاردن ومصر والسعودية والامارات وقطر وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون السبت في عمان مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة.

وبحسب البيان، يعقد وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة".

وأوضح المتحدث إن الوزراء العرب سيؤكدون خلال الاجتماع الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، كما يبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.