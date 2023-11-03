نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كتائب القسام: قصفنا تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام قصفها تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأفاد مراسل RT بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وريشون لتسيون واللد وبات يام.

وكانت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، ذكرت أن عدد الشهداء قد وصل 9227 شهيدا وبينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح في غزة من جراء القصف الإسرائيلي.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أن هناك 196 ضحية جراء قصف إسرائيل للقطاع خلال الساعات الماضية، مضيفة أن ارتفاع عدد ضحايا هجمات الاحتلال الإسرائيلي إلى 9227 منذ 7 أكتوبر.