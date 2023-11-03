العالم اليوم - كيف أثر القصف الإسرائيلي على نقل مصابي غزة إلى مصر؟

انتم الان تتابعون خبر كيف أثر القصف الإسرائيلي على نقل مصابي غزة إلى مصر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، استقبال 17 مصاباً من قطاع غزة عبر معبر رفح البري؛ للعلاج في المستشفيات المصرية، من بين 28 مصاباً كان مقرراً وصولهم يوم الجمعة إلى البلاد، وحال القصف الإسرائيلي دون استكمال نقل باقي المصابين.

وقال بيان للصحة المصرية -حصل عليه موقع دوت الخليج- إن ذلك "يأتي إطار تنفيذ الخطة المعدة سلفا للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم؛ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة".

وقالت الوزارة إنه "جرى توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقاً، قبل نقلهم تباعا إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء، حيث بلغ عددهم 17 مصابا، بينما كان من المتوقع وصول 28 مصابا، نتيجة للأحداث المرتبطة بنقل المصابين على الجانب الآخر من معبر رفح".

كان الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبد الجليل حنجل، قد أوضح لموقع "دوت الخليج"، أن قصفا إسرائلياً استهداف قافلة سيارات إسعاف أثناء تحركها لنقل مصابين وجرحى من مستشفيات القطاع إلى معبر رفح الحدودي مع مصر لعلاجهم في المستشفيات المصرية، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، أن "جميع الحالات التي وصلت إلى مصر تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات".

وأكد استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة المصرية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم.

84 مصاباً من غزة

وأوضح مسؤول طبي مصري، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن مصر استقبلت 84 مصاباً فلسطينياً على مدار ثلاثة أيام، وجرى نقلهم إلى مستشفيات "العريش وبئر العبد والشيخ زويد" في محافظة شمال سيناء.

ولفت المسؤول المصري إلى أن الكثير من الحالات تعاني من كسور كبيرة وجروح، وتم إجراء عدد من العمليات الجراحية على الفور، في حين احتاج عدد من المصابين لإيداعهم غرف الرعاية الفائقة.

وأوضح أنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات تخصصية في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لضمان حصولهم على الرعاية الطبية التي تناسب حالتهم الصحية.

وأشار إلى استدعاء عدد من الاستشاريين المصريين في تخصصات العظام، وجراحة المخ والأعصاب لدعم الفرق الطبية بمستشفيات محافظة شمال سيناء، وإجراء الجراحات الدقيقة اللازمة للمصابين الفلسطينيين.