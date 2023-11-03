العالم اليوم - إيطاليا "مستعدة" لعلاج الجرحى الفلسطينيين بمستشفياتها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:22 مساءً - أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الجمعة، عن استعداد بلاده علاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا قطاع غزة في مستشفيات إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن تاجاني قوله:" لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا".

وأضاف الوزير: "نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وشددت القوات الإسرائيلية تطويقها لمدينة غزة يوم الجمعة، فيما قصفت سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن مقتل العشرات من المصابين الذين كانوا في طريقهم لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح.

وسُمح لنحو 800 شخص – بما في ذلك مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعشرات الجرحى – بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح بموجب اتفاق واضح بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تتوسط مع حماس.