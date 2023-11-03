نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيل يحدد شروط نهاية الحرب والقتال ضد "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، أن تل أبيب لن توقف القتال ضد حماس حتى تزول الأخيرة وذلك على الرغم من أوجاع أهالي قطاع غزة المدنيين، معتبرا أنه حينها فقط ستنتهي معاناة هؤلاء المدنيين.

وكتب هرتسوغ في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة، "من يعتقد أن استغلال آلام المدنيين بأسلوب ساخر، سيكف أيدينا ويشتري لحماس الوقت، فهو مخطئ".

وأضاف: "المعاناة بالنسبة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين لن تنتهي إلا باختفاء حماس"، على حد تعبيره.

وأردف الرئيس الإسرائيلي في مقاله: "كل من يحاول تقييد أيدينا، عن قصد أو بغير قصد، فإنه لا يعمل على تقويض الدفاع الإسرائيلي فحسب، وإنما يقوض أيضا أي أمل في عالم لا يمكن أن تحدث فيه هذه الفظائع".