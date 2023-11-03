سرايا القدس: جيش الاحتلال تكبد خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي

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أحمد جودة - القاهرة - قال ضابط عملياتي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي.

وأضاف الضابط العملياتي أن القوات الإسرائيلية لا تعلن عن العدد الحقيقي لقتلاها في المعركة.

وأكد أن "سرايا القدس" تنسق ميدانيا وعملياتيا مع "كتائب القسام"، مشيرا إلى أنهم يواجهون الجيش الإسرائيلي بشراسة على جميع محاور التقدم.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديثا لعدد قتلاه والمحتجزين الموجودين لدي حماس في قطاع غزة، مبينا أن العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخباراتية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هغاري، أن عدد المختطفين لدى حماس انخفض إلى 241.

وصرح بأنه سمح بإعلان مقتل قائد دبابة في الكتيبة 52 التابع للواء 401 إيتاي سعدون، خلال المعارك في غزة، مبينا أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 339.

وفي السابع من أكتوبر شنت "كتائب القسام" وغيرها من الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقتلت حتى الآن أكثر من 1400 إسرائيلي، كما أسرت الفصائل الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي.

وفي المقابل تواصل دولة الاحتلال الإسرئيلي عدوانها على غزة حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد.