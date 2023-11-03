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كتائب القسام تقصف "تل أبيب"

أعلنت كتائب القسام، مساء الجمعة، قصف "تل أبيب" برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. كتائب القسام تقصف "تل أبيب"أعلنت كتائب القسام، مساء الجمعة، قصف "تل أبيب" برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ودوت صافرات الإنذار لأول مرة في تل أبيب اليوم عقب المجزرة التي ارتكبتها العدوان الصهيوني باستهداف مدرسة تؤوي نازحين. وذكرت مصادر أنه سمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب دون اعتراض القبة الحديدية. وذكر الإعلام العبري، أنه تم اعتراض ستة صواريخ في سماء تل أبيب الكبرى.

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