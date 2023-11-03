العالم اليوم - الخارجية الأميركية.. ما هي الطلبات من أجل إدخال الوقود لغزة؟

انتم الان تتابعون خبر الخارجية الأميركية.. ما هي الطلبات من أجل إدخال الوقود لغزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 11:27 مساءً - علقت وزارة الخارجية الأميركية، على المطالب والضغوط المتواصلة على واشنطن لإجبار إسرائيل على قبول إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة منذ إطلاق الهجمات الجوية للجيش الإسرائيلي على غزة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تل أبيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، الجمعة: "نحن نعمل بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير ولحث إسرائيل على السماح بإدخال مستويات الوقود اللازمة دون توجيهها من قبل حماس، إذ أن المساعدات التي تصل حالياً إلى غزة ليست كافية على الإطلاق".

وحدد وربيرغ موقف الإدارة الأميركية في عدد من النقاط، قائلا:

الرئيس بايدن والحكومة الأمريكية شاركوا بنشاط في الجهود الدبلوماسية للتوسط في صفقة تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية، إلى غزة.

نحن نواصل التأكيد على الحاجة الملحة للوقود في غزة ونناقش مع شركائنا الإسرائيليين الطرق الممكنة للسماح بإدخال الوقود إلى غزة من أجل المدنيين.

المنظمات الإنسانية التي تعمل داخل غزة تحتاج إلى الوقود لتوزيع المساعدات الإنسانية، وبالطبع، الوقود مهم لتحلية المياه وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقديم الرعاية الطبية والأنشطة اليومية الأساسية للكثير من الناس في غزة.

المبعوث الأمريكي الخاص، السفير ساترفيلد، يعمل على معالجة بعض هذه المسائل المعقدة لضمان وجود أنظمة تسمح بالوصول إلى المساعدات الحيوية من الوقود مع منع قدرة حماس على تحويل الوقود.

الولايات المتحدة تدرك أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليس لديهم علاقة بحماس ولا ينبغي أن يعانوا بسبب أفعال حماس "الهمجية والفظيعة".

رسائل بلينكن

وفي وقت سابق، أفاد وسطاء على تواصل مع حركة حماس، لمراسل "دوت الخليج"، أن الحركة وافقت على "صيغة" يحملها وزير الخارجية الأميركي للقيادة في مجلس الحرب الإسرائيلي.

وبحسب الصيغة التي وافقت عليها حماس، من المتوقع أن يعرض بلينكن على الجانب الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقترحا بهدنة مؤقتة لـ12 ساعة قابلة للتجديد مقابل الإفراج عن معظم المحتجزين الأجانب، بحسب ما نقل مراسلنا عن مصادر فلسطينية.

وأفادت المصادر الفلسطينية أن بلينكن سيقترح هدنة مؤقتة بغزة مقابل الإفراج عن معظم المحتجزين الأجانب، كما سيعرض على إسرائيل إدخال 50 ألف ليتر من الوقود إلى قطاع غزة المحاصر.

ونقل مراسلنا عن المصادر الفلسطينية أن وزير الخارجية الأميركي سيطلب السماح بالحركة لمركبات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" وكذلك لمركبات "الصليب الأحمر".

وكشفت المصادر الفلسطينية أن "بلينكن سيطلب زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى 200 في اليوم".

وقدرت الأمم المتحدة حاجات قطاع غزة والضفة الغربية من المساعدات بنحو 1.2 مليار دولار.