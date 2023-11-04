نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة البريطانية: اعتقال 133 شخصا بتهمة جرائم الكراهية منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال 133 شخصا بتهمة "جرائم الكراهية" منذ 7 أكتوبر الماضي، أي منذ تاريخ هجوم "حماس" على إسرائيل وانطلاق العملية الإسرائيلية في غزة.

وقالت الشرطة في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إنها قامت بـ "133 اعتقالا بسبب حوادث جرائم الكراهية أو مخالفات ذات طبيعة عنصرية".

وأضافت أنه تم توجيه التهم إلى 26 شخصا، بمن فيهم 14 شخصا بسبب معاداة السامية، و6 آخرين بسبب رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا).

أما باقي المتهمين، فيواجهون اتهامات بجرائم كراهية على أساس ديني وأضرار جنائية وغيرها من التهم.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة البريطانية عن ارتفاع عدد جرائم الكراهية على أساس معاداة السامية في لندن بنسبة 1350% في الفترة الأخيرة.