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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "كلب حراسة رأسه في واشنطن".. أبو تريكة ينفجر من الغضب على إسرائيل بسبب أمريكا

عاجل - "كلب حراسة رأسه في واشنطن".. أبو تريكة ينفجر من الغضب على إسرائيل بسبب أمريكا، تتصدر القضية الفلسطينية محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد على مدار الأيام، وتشهد الحرب الفلسطينية الإسرائيلية تنديد عدد كبير من نجوم الكرة حول العالم بإسمها.

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حيث هناك من يدعم القضية الفلسطينية ويعبر عن غضبه وحزنه الشديد من القصف المستمر على قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال الصهيوني، والبعض الآخر يعلن دعمه للكيان الصهيوني، ولكن كان من أبرز مؤيدين القضية الفلسطينية هو لاعب كرة قدم السابق محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والأهلي.

عاجل - "كلب حراسة رأسه في واشنطن".. أبو تريكة ينفجر من الغضب على إسرائيل بسبب أمريكا

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق توفر كيف يدعم محمد أبو تريكة القضية الفلسطينية، وحديثه عن دعم أمريكا للكيان الصهيوني.

عاجل - "كلب حراسة رأسه في واشنطن".. أبو تريكة ينفجر من الغضب على إسرائيل بسبب أمريكا

أبو تريكة ينفجر من الغضب على إسرائيل بسبب أمريكا

ونشر محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا، وعبر عن غضبه لما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل قطاع غزة.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الآتي:- "الأوامر الأمريكية صدرت للكيان الصهيوني أمامك مهلة إلى ١١نوفمبر لكي تهزم المقاومة فى غزة حتي يعلن جماعة لا سمح الله فى قمتهم التي لا قيمة لها انتصار الكيان وهزيمة المقاومة من أجل ذلك يرتكب المجازر والجرائم فى حق أهلنا فى غزة ولكن بمعية الله ونصره لن يتمكنوا من هذا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وأضاف: "ومن افضل الأوصاف التي قيلت فى وصف الكيان المحتل المجرم:إنه كلب حراسه رأسه فى واشنطن وذيله فى القدس".

أبو تريكة يدعم القضية الفلسطينية بعد قصف مستشفى المعمداني

وكان علق محمد أبو تريكة على العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي توجه ضد قطاع غزة، وبالتحديد بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني خلال الأيام السابقة، حيث كان شن جيش الاحتلال هجوم عنيف على المستشفى مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه:-"إبادة جديدة ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة سيتجاهلها العالم المنافق".

وأتم: "اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله الا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير".

عاجل - "كلب حراسة رأسه في واشنطن".. أبو تريكة ينفجر من الغضب على إسرائيل بسبب أمريكا

أحداث فلسطين وإسرائيل

وكانت بدأت الحرب الفلسطينية منذ يوم السابع من أكتوبر الشهر الماضي لعام 2023، بعدما شنت المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام الهجوم على مواقع من جيش الاحتلال، ليشن الأخير عملية السيوف الحديدية على قطاع غزة التي لم تنتهي بعد حتى الآن.

حيث وقع على أثر تلك الحرب المقامة والمجازر التي يستهدفها جيش الاحتلال لقطاع غزة، عن وقوع فوق أكثر من 9200 شهيد فلسطيني، وأكثر من 23000 مصاب.