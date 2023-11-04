نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في القاهرة ترحب بتعيين هيرو مصطفى جارج سفيرة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بتعيين السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في مصر من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تهانينا لهيرو مصطفى جارج على تعيينها سفيرتنا في مصر من قبل مجلس الشيوخ، ونتطلع إلى الترحيب بالسفيرة مصطفى جارج في القاهرة»، متابعة: «إن شراكتنا الإستراتيجية مع مصر أمرًا بالغ الأهمية للسلام والأمن والازدهار الإقليمي، الآن أكثر من أي وقت مضى».

وكان البيت الأبيض قال، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن ترشيحه للدبلوماسية هيرو مصطفى جارج لمنصب السفيرة الأمريكية لدى مصر.

وأضاف البيان أن جارج شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا من أكتوبر 2019 إلى مارس 2023، وكانت نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشارة في السفارة الأمريكية في نيودلهي بالهند.

وعملت الدبلوماسية في مكتب نائب الرئيس الأمريكي على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، وكانت نائبة لمدير مكتب شؤون أفغانستان، ومستشارة لشؤون الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومديرة لملفات إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، والأردن في مجلس الأمن القومي.

وعملت هيرو مصطفى جارج أيضا في الموصل بالعراق، وبيروت بلبنان، وأثينا باليونان، فيما حصلت على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون وماجستير من جامعة برينستون، وتتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية.

وتناول الفيلم الوثائقي American Herro قصة عائلتها، وفي عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي.