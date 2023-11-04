نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي: الاستخبارات حددت موقع مركز قيادة حماس في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، إن أجهزة استخباراته حددت موقع مركز قيادة حركة "حماس" في غزة، مشيرا إلى أنه يقع تحت مستشفى الشفاء المركزي في القطاع.

وكتب هرتزوغ في صحيفة نيويورك تايمز: "معلوماتنا الاستخبارية واعترافات الإرهابيين المعتقلين تشير إلى أن مركز قيادة حماس يقع تحت المستشفى المركزي في غزة". على حد وصفه.

واعتبر هرتسوغ لأن تكتيكات حماس هذه تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وشكك الرئيس الإسرائيلي في مصداقية المعلومات الواردة بشأن "الظروف الإنسانية الشاقة" التي يعيشها قطاع غزة، معتبرًا أن العديد من البيانات “لا يمكن التحقق منها”.

وأضاف: "لكن هناك معاناة حقيقية مستمرة، وهذا يقلقنا أيضا".

وكانت حماس قد أسرت واحتجزت نحو 240 شخصا، ينهم عشرات العسكريين، في هجوم شنته على غلاف غزة في 7 أكتوبر، وأدى هذا لاحقا لاندلاع حرب بين إسرائيل وحماس.

وأدى الهجوم الذي شنته حماس لمقتل نحو 1400 إسرائيلي، في حين قتل أكثر من 9000 فلسطيني في غزة منذ بداية القصف الإسرائيلي للقطاع، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، نصفهم تقريبا من الأطفال.

كما قررت إسرائيل معاقبة غزة بالتزامن مع الهجوم بقطع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود