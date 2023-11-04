نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنصل فرنسا: مصر شريك مهم جدا لنا في كافة القضايا الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر قنصل عام فرنسا بالإسكندرية محمد نهاض عن تقديره لأهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الجهود والمبادرات والخطوات التي تتخذها مصر تهدف إلي تحقيق السلم وإرسائه وتعزيزه.

وأوضح نهاض أن فرنسا تري مصر شريكا مهما جدا لها في كافة ما يتعلق بالقضايا الدولية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات استراتيجية ومتميزة .

وأضاف نهاض: "نعمل ونتشاور ونتباحث مع مصر بشأن القضايا الهامة والملحة والمؤثرة دوليا"، موضحا أن التشاور والتنسيق مع مصر يعد من أولويات فرنسا وأن بلاده تساند كافة الخطوات التي تهدف إلي السلم.

وأشاد القنصل بأيام التراث السكندري الذي تستمر فعالياته حتي 11 نوفمبر الجاري وتتضمن مجموعة من الفعاليات الهامة وينظمها مركز الدراسات السكندرية بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالاسكندرية مؤكدا أهمية الاحتفاء بالتراث واحيائه فهو يمثل الماضي ويشكل الرؤية من أجل المستقبل.

وقال إن من أكثر الأشياء التي تجعل الشعوب تعرف وتدرك قيمة الحياة هي أن تقرأ وتعي التاريخ وتشكل رؤية للمستقبل، بما يعكس أهمية الحياة والحفاظ عليها وعلي السلم.

وأوضح أن أيام التراث السكندري تعكس كيف كانت الإسكندرية منذ أقدم عصور التاريخ والتراث الغني الذي تملكه، فهي مدينة غنية وقرية بالتراث والتاريخ.