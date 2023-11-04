نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير زامبيا ووزير البنية الأساسية يطلعان على تجربة محطة معالجة الجبل الأصفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، كارليس ميلوبى، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، بجولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، التي تقع على مساحة 1500 فدان، بطاقة معالجة حالية 2.5 مليون متر مكعب في اليوم بمراحلها المختلفة.

وخلال الزيارة، عبر وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، وسفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، عن امتنانهم لإتاحة الفرصة للتعرف على كيفية إدارة وتشغيل منظومة الصرف الصحي بمحطة معالجة الجبل الأصفر، وتنظيم الزيارة الناجحة للمشروع، وكذا حسن الاستقبال، متطلعين إلى زيادة أطر التعاون بين مصر وشقيقتها زامبيا في المجالات كافة.

ورافق وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، وسفير زامبيا فى القاهرة المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالوهاب حلمي، مدير المشروع، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والاطلاع على التجربة المصرية، والاستفادة منها، وخاصةً فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض أنشطة ومشروعات معالجة الصرف الصحي.

وأكد رئيس الجهاز الحرص على أهمية توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين، حيث يأتي اللقاء استجابةً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمشاركة التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والبنية الأساسية في نطاق عمل وزارة الإسكان، مع الأشقاء في دولة زامبيا، بل والعمل على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام.

وتم تقديم عرض توضيحي وافٍ عن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر، وكذا عرض فيلم تسجيلى عن مراحل تطور المشروع، بجانب الرد على استفسارات وتساؤلات الوفد الزامبي عن المشروع.

وأكمل الوزير الزامبي والوفد المرافق له جولة تعريفية بمكونات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بغرض مشاهدة مكونات المشروع، ومراحل معالجة مياه الصرف الصحي، بدءًا من دخول مياه الصرف الصحي بغرف الاستقبال والتوزيع، مرورًا بأحواض الترسيب، ثم أحواض التهوية، ثم أحواض الترويق النهائى حتى خروج السيب النهائي المعالج، وكذا التعرف على مراحل معالجة الحمأة بالمحطة، والاستفادة منها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المحطة بطاقة 2.5 مليون متر مكعب في اليوم، ومخطط تنفيذ توسعات بها للوصول إلى 3.5 مليون متر مكعب في اليوم، وأنه يتم توليد طاقة كهربائية بالمحطة تغطي أكثر من 65% من احتياجات المحطة للطاقة، ومخطط زيادة تلك النسبة لتصل إلى 80% بتنفيذ المرحلة الثالثة، كما أن تجربة معالجة الحمأة بالمحطة تُعد من التجارب الناجحة محليًا.

ولفت إلى أنه تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون متر مكعب في اليوم للمحطة لشركات قطاع خاص في إطار توجه الدولة نحو إشراكه في تنفيذ المشروعات التنموية للدولة، مشيرًا إلى أن المحطة تُعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم.

وفي ذات السياق، أشار مدير المشروع إلى أن المحطة توفر حاليًا نحو 10 ملايين جنيه شهريًا من الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، فضلًا عن توليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.