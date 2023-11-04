نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة ووزير الصحة يبحثان سبل التعاون وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا في مصر، ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، سركان قايالر، والوفد المرافق لهما، اجتماعا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لبحث تعزيز سبل التعاون المختلفة.

وقال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن إن الاجتماع جاء من أجل مناقشة سبل التعاون الثنائي في مجال الصحة وأنشطة المساعدات الإنسانية لغزة.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مصر وتركيا لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بما يكمل ما تقوم به الدولة المصرية لدعمهم، وأيضا مناقشة إمكانية إعادة فتح مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.

وقال رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، سركان قايالر، إن الوكالة لديها أنشطة في 60 دولة على مستوى العالم من بينها أنشطة متعلقة بخدمة القطاعات الصحية بتلك الدول.

وأكد قايالر رغبة تركيا في دعم القطاع الصحي في مصر من خلال الوكالة، بما يساهم في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية 2030 المتعلقة بالقطاع الصحي.

من جانبه، أكد وزير الصحة على العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا في العديد من المجالات.

وأكد الوزير العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإعادة فتح المكتب بما يساهم في فتح آفاق تعاونية جديدة بين الدولتين في القطاع الصحي، فضلًا عن مناقشة إمكانية إقامة مستشفى تركي في مصر لتصبح نموذج للقطاع الصحي التركي في مصر.

وأقامت تركيا علاقات دبلوماسية مع مصر في عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، ورفعت مهمتها في القاهرة إلى مستوى السفراء في عام 1948، ويملك البلدان سفارات وقنصليات في عواصم الدول الأخرى.