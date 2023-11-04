الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 4 جنود أثناء العمليات العسكرية بقطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل اربع جنود من الجنود المكلفين بالعمليات العسكرية داخل قطاع غزة على يد كتائب القسام، في يوم الخميس الموافق 2 من نوفمبر الجاري. وعلى الجانب الآخر تم الإعلان عن أسماء هؤلاء الجنود يوم الجمعة الموافق 3 من نوفمبر الجاري ليصبح عدد القتلى من الجيش الاسرائيلي نتيجة الهجوم على غزة حوالى 23 قتيلا.

قطاع غزة

و اسماء هولا الجنود هي:

الرائد يديديا إلياهو، الرقيب يوناتان يوسف براند،الرقيب أول بيشيتس وايضا الرقيب يام جلاس.

تهديد ابو عبيده لإسرائيل بعد قصف مستشفى الشفاء

حيث تم نشر مقطع صوتي لابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام التي تعد الجناح العسكري لحركة حماس قائلا فيه: سوف نجعل غزة لعنة التاريخ على اسرائيل، وطلب من الجيش الاسرائيلي إنتظار المزيد من جنودهم عائدين إليهم في اكياس سوداء

ابو عبيده الناطق باسم كتائب القسام

مستشفى الشفاء اخر مجازر الجيش الاسرائيلي بقطاع غزة اليوم

حيث قام العدو الاسرائيلي بارتكاب جريمة بشعه أمس بمجمع الشفاء الطبي من خلال استهداف إحدى بوابات مستشفي الشفاء ليواصل سلسلة المجازر البشرية التي يرتكبها بالمستشفيات الموجودة بقطاع غزة ليعمل على الانتهاء من مخططه وهو تدمير المنظمة الصحية بالكامل بالقطاع.

حيث نتج عن قصف مستشفى الشفاء عدد كبير من الضحايا سواء من الشهداء أو المصابين حيث كان يحتمي بمستشفى الشفاء أكثر من 50 الف نازح على أساس أن المستشفي مكان آمن يمكن اللجوء إليه لكن لم يترك العدو مكانا للشعب الفلسطيني ليحتمو بيه ويستمر في ارتكاب الجرائم وتنفيذ المخططات الصهيونية حيث كان قصف مستشفى الشفاء قصف مباشر لم يستهدف المستشفى فقط بل يستهدف أيضا القافلة الطبية المتجهه إلى معبر رفح وحيث وقع أثر هذا القصف أكثر من 100 مصاب وشهيد.

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمحاصرة غزة بالكامل خلال الأيام الماضية من خلال قطع الماء والكهرباء عن أهالي غزة مما ادي إلى دخول المستشفيات بقطاع غزة في حاله انهيار وعدم القدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين.

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