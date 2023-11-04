نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 967 مجزرة ارتكبت في حق العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن 967 مجزرة ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبرر جرائمه بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين.

وأضاف "القدرة" خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 15 شهيدًا وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة واعترف الاحتلال باستهدافها، وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن لا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال.

وأوضح القدرة، أن الاحتلال استهدف ودمر 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، وأبلغنا الأمم المتحدة باستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف.