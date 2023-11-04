نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 شهيدًا وجريحًا في مجزرة مدخل مجمع الشفاء الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد قصف طيرانها الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.

وتسبب قصف طيران الاحتلال الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت موجودة في المكان، إلى وقوع 60 مواطنًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

وبحسب المصادر المحلية، يتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

وبالتزامن مع قصف مدخل مجمع الشفاء الطبي، استهدف طيران الاحتلال ومدفعيته قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.