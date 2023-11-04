العالم اليوم - إسرائيل تحث مواطنيها على مراجعة خطط السفر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 07:26 صباحاً - حثت السلطات الإسرائيلية مواطنيها، الجمعة، على إعادة النظر في أي خطط سفر إلى الخارج، ودعت أولئك الذين يسافرون لتجنب إظهار هوياتهم اليهودية أو الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك، قالت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إسرائيل، إنه يتعين على الإسرائيليين "تقييم جوهر خطط سفرهم" قبل المغادرة، و"اتخاذ احتياطات إضافية" أثناء وجودهم خارج البلاد.

وجاء في الإعلان أن "السفارات الإسرائيلية والمطارات التي تستقبل رحلات من إسرائيل، وكذلك الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية في الخارج، هدف رئيسي للأحداث الاحتجاجية المعادية للسامية ومحاولات الهجمات".

ودعا البيان الإسرائيليين إلى "عدم زيارة الدول التي لديها تحذيرات من السفر، خاصة الدول العربية والشرق أوسطية ودول شمال القوقاز وتلك المتاخمة لإيران".

وجاء في البيان أن "أولئك الذين يسافرون إلى بلدان ليس لديها تحذيرات سفر يجب أن يكونوا على اطلاع بالاحتجاجات" المناهضة لإسرائيل.

كما نصحت الإسرائيليين بالامتناع عن مناقشة "الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش" مع الغرباء.

وسبق أن رفعت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي تحذيرات السفر لعدد من الدول، ودعت الإسرائيليين الذين يزورونها إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك مصر والأردن وتركيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صدرت نصائح جديدة للمواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى شمال القوقاز الروسي، مؤكدة أنه "يجب على أولئك الموجودين هناك المغادرة"، وذلك بعد أعمال شغب بمطار في داغستان احتجاجا على استقبال طائرة قادمة إسرائيل.