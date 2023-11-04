العالم اليوم - هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 07:26 صباحاً - استدعت هندوراس سفيرها لدى إسرائيل، الجمعة، للتشاور بشأن ما وصفته بأنه "وضع إنساني خطير" يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وقال إنريكي رينا وزير خارجية هندوراس على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة المبعوث الإسرائيلي روبرتو مارتينيز إلى العاصمة تيغوسيغالبا للتشاور".

والثلاثاء أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة.

توازيا أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب، احتجاجا على "الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من جانب إسرائيل" بحسب سانتياغو، و"المجزرة بحق الشعب الفلسطيني" وفقا لبوغوتا.