العالم اليوم - منذ بدء التصعيد.. أول دفعة مصريين تغادر غزة

انتم الان تتابعون خبر منذ بدء التصعيد.. أول دفعة مصريين تغادر غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 08:24 صباحاً - كشف المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة هشام عدوان، عن موافقة القاهرة على عبور دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية من خلال معبر رفح إلى مصر، صباح السبت.

وأوضح عدوان لموقع "دوت الخليج"، أن الدفعة الجديدة، وهي الرابعة، تضم 55 مصريا كانوا داخل قطاع غزة وسيعودون إلى بلادهم، مع الأجانب الذين تقرر خروجهم عبر معبر رفح.

تجدر الإشارة إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تضم قائمة المسموح لهم بالخروج من غزة مصريين، منذ تقرر فتح معبر رفح لمرور الأجانب إلى مصر.

وكشف المصدر أن دفعة الأجانب المقرر عبورهم السبت تضم 386 أميركيا و112 بريطانيا و77 فرنسيا و151 ألمانيا، فضلا عن المصريين.

الجدير بالذكر أن عدد الأجانب الذين عبروا من قطاع غزة إلى مصر حتى الآن تخطى الألف.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن سلطات القاهرة تبذل جهودها لتسهيل إجلاء نحو 7 آلاف أجنبي من غزة، يحملون جنسيات 60 دولة.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر لموقع "دوت الخليج" إحصائية عبور الأجانب والجرحى منذ فتح المعبر لهم، وهي كالتالي: